Cina: vacanze attive, turisti stranieri partecipano a raccolta del riso a Guilin

Registrarsi, rimboccarsi le maniche e darsi da fare con la mietitura. I turisti stranieri stanno sostituendo le visite turistiche con attività pratiche e divertenti nei terrazzamenti di riso di Longji a Guilin, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Stanno scoprendo le tradizioni locali legate al raccolto e partecipano persino alle danze. Una vacanza autunnale diversa dal solito. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)