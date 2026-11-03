Home Video News Xinhua Cina: tre generazioni di treni nella stessa inquadratura corrono tra le risaie
Cina: tre generazioni di treni nella stessa inquadratura corrono tra le risaie
Un raccolto dorato, tre generazioni di treni! Un video diventato virale ha immortalato tre generazioni di treni cinesi che attraversano risaie dorate nella cittadina di Gula, nel Guangxi della Cina meridionale. Questa scena pittoresca riunisce in un'unica inquadratura epoche diverse dello sviluppo ferroviario cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)