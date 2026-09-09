Home Video News Xinhua Cina, rara incisione rupestre con carro a quattro cavalli sui monti Helan
Cina, rara incisione rupestre con carro a quattro cavalli sui monti Helan
Una rara incisione rupestre raffigurante un carro trainato da quattro cavalli è stata scoperta ai piedi dei monti Helan, a Yinchuan, nel nord-ovest della Cina. Si tratta del primo ritrovamento di questo tipo tra le incisioni rupestri dei monti e di una scoperta rara anche a livello nazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)