Cina, presidente AmCham South China fiducioso sul futuro delle imprese nel Paese

"Sono fiducioso sul futuro delle attività imprenditoriali in Cina". In occasione della 26esima edizione della China International Fair for Investment and Trade, attualmente in corso, Harley Seyedin, chairman e presidente della Camera di commercio americana nella Cina meridionale (AmCham South China), ha condiviso con Xinhua le sue opinioni sulle opportunità commerciali e di investimento in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)