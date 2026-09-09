Cina, un insegnante di montagna porta il suo coro sui grandi palcoscenici

Tutto è iniziato con un insegnante di musica, quattro bambini e una chitarra tra le montagne di Liangshan, nel sud-ovest della Cina. Oggi, il Niu Niu Choir conta 398 giovani cantanti, che hanno portato le loro voci dalle aule delle scuole rurali ad alcuni dei più importanti palcoscenici della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)