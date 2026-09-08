Cina-ASEAN: direttore think tank, CIFTIS è ponte bidirezionale per cooperazione

Cina-ASEAN: direttore think tank, CIFTIS è ponte bidirezionale per cooperazione

"È fondamentale combinare gli scenari applicativi locali della Malesia con le tecnologie cinesi per creare un maggiore valore aggiunto in Malesia e in tutta la regione dell'ASEAN", ha dichiarato Tan Kar Hing, responsabile di un think tank malese, in vista della China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026, in programma dal 9 al 13 settembre a Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)