QUFU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli attori in abiti tradizionali si esibiscono durante una solenne cerimonia in onore di Confucio a Qufu, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 28 settembre 2026. La cerimonia si è svolta ieri nella città natale per omaggiare l’antico saggio cinese, commemorando il 2.577esimo anniversario della sua nascita.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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