Cina: quando “Don Chisciotte” incontra storico palazzo di Shanghai

La versione di Don Chisciotte di Martinez ha incantato il pubblico di Shanghai, guadagnandosi un applauso fragoroso da un pubblico entusiasta. Durante il viaggio, gli artisti hanno esplorato le affascinanti strade della città e hanno ricevuto un regalo misterioso. Di cosa si tratterà? Scopritelo! (ITALPRESS (XINHUA). Fonte video: Xinhua mec/grt/abr/