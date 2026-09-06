QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la China International Consumer Electronics Exposition (CICE) 2026 a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 4 settembre 2026. Incentrata sul tema “L’IA guida il cammino, la tecnologia intelligente plasma il futuro”, l’edizione di quest’anno della fiera è incentrata sulla presentazione di nuovi prodotti e tecnologie in settori quali case ed elettrodomestici intelligenti, tecnologia e sviluppo software, nuovi display, big data/cloud computing, realtà virtuale e intelligenza artificiale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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