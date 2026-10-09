Cina: proposte nuove misure di tutela per i lavoratori della gig economy

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il ministero cinese delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale ha pubblicato una bozza di misure volte a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori impiegati nelle nuove forme di occupazione, invitando il pubblico a presentare osservazioni entro l’8 novembre.

Se adottate, queste misure includerebbero nella tutela del sistema giuridico del lavoro quei lavoratori impiegati nelle nuove forme di occupazione che sono soggetti alla gestione del lavoro da parte delle imprese, ma le cui condizioni contrattuali non soddisfano pienamente i criteri per l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Sarebbe la prima volta che la Cina interviene in questo ambito attraverso norme ministeriali.

La bozza stabilisce disposizioni per la tutela dei diritti e degli interessi fondamentali dei lavoratori, disciplina le regole sul lavoro e gli algoritmi e stabilisce norme per le diverse modalità di impiego adottate dalle imprese.

Mira inoltre ad agevolare la risoluzione delle controversie di lavoro e a chiarire le responsabilità di vigilanza e regolamentazione dei dipartimenti governativi e le responsabilità legali in caso di violazione delle misure.

I cittadini possono presentare i propri commenti online attraverso il sito del ministero, per posta o via e-mail.

Le misure proposte arrivano in un momento in cui la Cina prosegue gli sforzi per tutelare i lavoratori impiegati nelle nuove forme di occupazione, tra cui gli addetti alle consegne di cibo a domicilio, i conducenti dei servizi di ride-hailing e altri lavoratori che operano su piattaforme digitali.

La Cina conta circa 84 milioni di lavoratori impiegati nelle nuove forme di occupazione. Le autorità hanno inoltre introdotto linee guida che chiedono una regolamentazione più rigorosa degli algoritmi delle piattaforme, una maggiore trasparenza e tutele previdenziali più solide.

Parallelamente agli sforzi sul piano delle politiche, il mese scorso un premio internazionale di design ha richiamato l’attenzione sull’identità professionale degli addetti alle consegne.

Il 19 settembre, un’uniforme progettata per questi lavoratori della piattaforma Taobao Instant Commerce del gruppo Alibaba ha ricevuto un premio d’oro durante la cerimonia dei French Design Award 2026 a Parigi. È stata la prima volta che un premio d’oro è stato assegnato a un’uniforme professionale progettata per lavoratori in prima linea.

L’uniforme, di colore arancione brillante, è stata sviluppata da un team in gran parte interdisciplinare, composto per lo più da persone che non avevano una formazione professionale nel campo del design della moda. Incorpora caratteristiche pensate per migliorare la visibilità dei corrieri nel traffico, il comfort e la protezione dagli agenti atmosferici, oltre a prevedere uno spazio per il materiale di primo soccorso.

Il responsabile del progetto, Yang Tao, ha affermato che l’uniforme è stata concepita per conferire agli addetti alle consegne un’identità professionale distinta e un maggiore senso di orgoglio per il proprio lavoro. Dario Olivero, presidente del comitato organizzatore del premio, ha osservato che l’uniforme aiuta il pubblico a riconoscere gli addetti alle consegne come lavoratori dei servizi urbani meritevoli di rispetto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)