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Cina, pronta per il varo nave da crociera da quasi 142 mila tonnellate
La seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni costruita in Cina, l'Adora Flora City, lascerà il molo il 20 marzo per la successiva fase di ormeggio in banchina. Con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, la nave rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità della Cina di costruire navi da crociera di grandi dimensioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)