Cina: prodotti creativi trainano crescente economia di animali domestici

Il mercato degli animali domestici in Cina è in piena espansione - non solo nel cibo - ma anche nella moda, nei giocattoli e nei prodotti quotidiani. Con la domanda in forte crescita, le aziende stanno diventando creative, lanciando prodotti innovativi che coccolano gli animali e fanno felici i loro padroni. (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat/mrv Fonte video: Xinhua)