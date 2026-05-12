Cina, giovane si cimenta nell’imprenditoria rurale grazie a piattaforme video

Dopo essersi laureato nel 2022, Geng Peipei è tornato nella sua casa tra le montagne della contea di Zhongyang, nella provincia dello Shanxi, dove oggi alleva oltre 200 bovini. Con più di 700 video e oltre 280.000 follower, vende prodotti in tutto il Paese attraverso le reti di e-commerce e logistica della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca1 (Fonte video: Xinhua)