Cina: Unitree lancia GD01, primo mecha trasformabile al mondo con pilota a bordo

Un mecha nella vita reale potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Unitree ha appena presentato il GD01, un mecha trasformabile con pilota a bordo, con un prezzo di partenza di 650.000 dollari. Presentato come il primo mecha al mondo con pilota a bordo pronto per la produzione, il GD01 è in grado di trasformarsi e funzionare come veicolo civile, e pesa circa 500 chili con una persona a bordo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)