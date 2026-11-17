Cina: presidente cileno, Shenzhen è diventata capitale globale dell’innovazione

Ieri, durante il Vertice dei CEO dell'APEC 2026, il presidente cileno José Antonio Kast ha dichiarato che Shenzhen si è trasformata da una cittadina con meno di 50.000 abitanti, meno di 50 anni fa, in una capitale globale dell'innovazione con circa 20 milioni di abitanti. La sua trasformazione, ha aggiunto, ci ricorda che il progresso non è un miracolo, ma il frutto della determinazione, e che richiede lavoro, impegno e risolutezza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)