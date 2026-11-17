Cina: esperto malese, priorità APEC 2026 fondamentali per integrazione regionale

La 33esima Riunione dei leader economici dell'APEC si terrà il 18 e 19 novembre a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L'esperto malese Faliq Razak ha condiviso le sue opinioni in merito ai tre ambiti prioritari dell'incontro di quest'anno: apertura, innovazione e cooperazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)