Home Video News Xinhua Cina: vertice APEC, presidente Messico esorta a cooperazione e prosperità condivisa
Cina: vertice APEC, presidente Messico esorta a cooperazione e prosperità condivisa
"Lo sviluppo di una nazione non dovrebbe comportare il declino o la stagnazione di un'altra, ma piuttosto una cooperazione per una prosperità condivisa", ha dichiarato oggi la presidente messicana Claudia Sheinbaum Pardo in occasione del Vertice dei CEO dell'APEC 2026 a Shenzhen, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)