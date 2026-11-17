Presidente COP31 evidenzia ruolo cinese ed esorta a onorare impegno per il clima

Mentre la COP31 è entrata nella sua ultima settimana, il presidente della conferenza, Murat Kurum, ha esortato i Paesi a onorare gli impegni già assunti in materia di finanziamenti per il clima. Riguardo al ruolo della Cina, ha affermato che il Paese sta lavorando su quasi tutti i temi previsti dall'agenda d'azione e dagli obiettivi della conferenza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)