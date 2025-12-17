Cina: porto di libero scambio di Hainan apre ad ampie opportunità

"Qui stiamo costruendo mercati più globalizzati e diamo il benvenuto a tutti". Il porto di libero scambio di Hainan, in Cina, si appresta a lanciare ufficialmente giovedì le operazioni doganali speciali su tutta l'isola, un passaggio storico che evidenzia l'incrollabile impegno del Paese nell'espandere un'apertura di alto livello e nel promuovere un'economia mondiale aperta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)