Cina: Porto di Hainan segnala forte impegno del Paese nell’apertura agli scambi

"Hainan diventerà il nuovo ponte, un ponte totalmente libero e aperto tra la Cina e il mondo", ha dichiarato Wang Wen, esperto di un think tank della Renmin University of China. Il Porto di libero scambio di Hainan inizierà le operazioni doganali speciali su tutta l'isola il 18 dicembre. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)