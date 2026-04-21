Debutta la Suzuki Fishing Cup agli Assoluti di Drifting 2026 a Ravenna

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki conferma il proprio impegno nel mondo dello sport e della pesca sportiva partecipando in qualità di partner al Campionato Italiano Assoluto di Drifting, il più importante appuntamento nazionale dedicato alla disciplina del Big Game. La presenza di Suzuki nasce dalla solida partnership con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas), una collaborazione che riflette valori condivisi come passione, performance e rispetto per l’ambiente marino. Da sempre vicina agli appassionati e ai professionisti del settore, Suzuki sostiene concretamente lo sviluppo della pesca sportiva, accompagnando gli atleti anche nelle competizioni più prestigiose. I fuoribordo Suzuki, infatti, sono progettati per rispondere a tutte le esigenze dei clienti, dal diporto alle discipline sportive più impegnative, garantendo affidabilità, efficienza e prestazioni elevate. Le tecnologie Suzuki si rivelano particolarmente adatte anche alla pesca sportiva d’altura come il drifting: le elevate performance dei motori consentono di raggiungere rapidamente lo spot di gara, ottimizzando tempi e strategie di pesca, mentre il sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn) permette di ridurre sensibilmente i consumi di carburante.

“Essere al fianco del Campionato Italiano Assoluto di Drifting rappresenta per Suzuki un’importante occasione per rafforzare il nostro legame con la pesca sportiva e con tutti gli appassionati del mare – ha dichiarato Paolo Ilariuzzi, Direttore divisione Moto e Marine – Questa disciplina incarna valori per noi fondamentali come passione, competenza e rispetto per l’ambiente e per il mare, anche attraverso pratiche come il catch and release”. Durante le giornate di gara a Ravenna saranno presenti anche gli equipaggi del Suzuki Fishing Team, ambasciatori della passione per la pesca sportiva, che contribuiranno a portare entusiasmo e competenza direttamente sul campo di gara. Nel corso dell’evento si terrà il primo campionato del Trofeo Suzuki Fishing Cup, nel quale si cimenteranno gli equipaggi motorizzati Suzuki. A loro sarà dedicata una classifica che vedrà il vincitore premiato con una Fishing Experience a Tenerife. La premiazione ufficiale si svolgerà in occasione del prossimo Pescare Show dal 12 al 14 febbraio a Rimini Fiere. Il Pescare Show è partner di Suzuki anche durante la competizione di Ravenna, contribuendo a valorizzare i vincitori.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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