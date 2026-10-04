Cina: polizia usa sistema “a pendolo” per attraversamenti durante maratona

Come si attraversa una strada durante una maratona? Durante una maratona nello Yunnan, in Cina, la polizia ha utilizzato un sistema "a pendolo" per guidare in sicurezza i pedoni attraverso il percorso di gara, regolando i tempi di ogni attraversamento in modo che i corridori potessero continuare la corsa mentre i pedoni raggiungevano in sicurezza l'altro lato della strada. L'obiettivo è mantenere tutti in movimento, in modo sicuro e scorrevole. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)