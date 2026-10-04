Cina: cane poliziotto incontra nuovi compagni di squadra robot

Ecco i nuovi membri della squadra. Un cane poliziotto a Pu'er, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, si è trovato faccia a faccia con due nuovi e inattesi compagni: un cane robot e un robot umanoide. Dopo un primo incontro all'insegna della curiosità, i tre hanno presto iniziato a pattugliare fianco a fianco. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)