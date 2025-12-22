Cina: politiche di viaggio senza visto attirano visitatori da tutto il mondo

L'ampliamento delle politiche cinesi di viaggio senza visto ha attirato un numero crescente di visitatori stranieri. Molti turisti stanno ora vivendo per la prima volta un'esperienza ravvicinata di un Paese che è allo stesso tempo antico e moderno, tradizionale e dinamico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)