Cina, piattaforma di allerta meteo MAZU contribuisce a prevenire disastri

Da secoli, la gente di mare si affida a Mazu, dea cinese del mare, in cerca di protezione. Oggi, una piattaforma di allerta meteorologica che porta il suo nome sta aiutando le comunità a prepararsi agli eventi meteorologici estremi. Sviluppata dalla Cina, MAZU integra dati satellitari, osservazioni meteorologiche e intelligenza artificiale. Aiuta i Paesi di tutto il mondo a migliorare la propria prontezza in caso di disastri e a proteggere vite umane e mezzi di sussistenza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)