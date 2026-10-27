Cina: perché la disciplina è importante secondo analisi sull’autogoverno del PCC

Cina: perché la disciplina è importante secondo analisi sull’autogoverno del PCC

L'impegno a favore della disciplina è una condizione indispensabile per lo sviluppo, ha affermato uno studioso statunitense, sottolineando l'importanza di standard elevati e di una rigorosa applicazione della disciplina, in un contesto in cui il Partito comunista cinese sta portando avanti un autogoverno del Partito completo e rigoroso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)