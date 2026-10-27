Home Video News Xinhua Cina: il villaggio di Shazhou si trasforma grazie all’eredità della Lunga Marcia
Cina: il villaggio di Shazhou si trasforma grazie all’eredità della Lunga Marcia
Oltre 90 anni fa, tre soldati dell'Armata Rossa condivisero la loro unica coperta con una famiglia locale nel villaggio di Shazhou, in Cina. Oggi, quella storia di generosità continua a vivere mentre il villaggio trasforma il proprio patrimonio in nuove opportunità, dal turismo rosso al ricamo tradizionale dell'etnia Yao, aiutando gli abitanti del luogo a costruirsi una vita migliore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)