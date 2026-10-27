Cina: gioielli in acciaio inossidabile conquistano tutti alla Fiera di Canton

Chi avrebbe mai pensato che l'acciaio inossidabile, comunemente presente nelle cucine, potesse competere con l'oro e l'argento in termini di stile? Alla 140esima edizione della Fiera di Canton, un marchio di Guangzhou sta attirando acquirenti da tutto il mondo con gioielli in acciaio inossidabile leggeri, che mantengono il colore e a prezzi accessibili. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)