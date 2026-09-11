Home Video News Xinhua Cina, perché continua ad attrarre investimenti globali? Le risposte della CIFIT
Cina, perché continua ad attrarre investimenti globali? Le risposte della CIFIT
"Il capitale affluisce dove vede opportunità". Gli investitori globali presenti alla 26esima edizione della China International Fair for Investment and Trade (CIFIT), a Xiamen, nella Cina orientale, hanno condiviso le loro opinioni sui motivi per cui la Cina rimane un mercato che non possono permettersi di perdere. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)