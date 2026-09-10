Cina-Italia, enti e imprese italiane e di Chengdu esplorano cooperazioni tech

Cina-Italia, enti e imprese italiane e di Chengdu esplorano cooperazioni tech

Più di 40 istituzioni governative, organismi di ricerca e imprese provenienti dalla Cina e dall'Italia si sono riunite lunedì in occasione dell'Evento Chengdu-Italia di matchmaking sui risultati scientifici e tecnologici, per esplorare nuove possibilità di cooperazione incentrata sull'innovazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)