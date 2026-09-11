Home Video News Xinhua Cina guida classifica dei cluster di innovazione per il quarto anno consecutivo
Cina guida classifica dei cluster di innovazione per il quarto anno consecutivo
Dove si trovano i più grandi poli di innovazione del mondo? Una nuova classifica stilata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) mostra che la Cina conta 25 dei 100 principali cluster di innovazione al mondo, il numero più alto tra tutti i Paesi per il quarto anno consecutivo. Secondo la WIPO, questi cluster riuniscono università, ricercatori, inventori, capitali di rischio e attività di ricerca e sviluppo, creando le condizioni ideali affinché possano fiorire idee innovative. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)