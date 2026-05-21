Home Video News Xinhua Cina, Pechino ospita fiera culturale e creativa con nuovi giocattoli di tendenza
Cina, Pechino ospita fiera culturale e creativa con nuovi giocattoli di tendenza
La prima edizione della China New Cultural and Creative Fair & Trendy Toy Carnival è in pieno svolgimento al parco Chaoyang di Pechino. Dai giocattoli di tendenza alle tecnologie digitali, l'evento propone un percorso immersivo completo tra shopping, gastronomia e visite turistiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)