Cina, volo in formazione interamente automatico per cinque velivoli elettrici

Il produttore cinese di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali (eVTOL) AutoFlight ha completato un volo in formazione con cinque velivoli a Kunshan, nella provincia del Jiangsu, nella Cina orientale. Il volo, interamente automatico, è durato 47 minuti e ha coperto una distanza di oltre 133 chilometri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)