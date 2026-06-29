HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 27 giugno 2026 mostra il magnete superconduttore a campo toroidale per il reattore a fusione a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, della Cina.

Il progetto cinese del “sole artificiale”, noto anche come EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), ha raggiunto sabato un importante traguardo ingegneristico nello sviluppo di sistemi magnetici superconduttori per i reattori a fusione. L’Istituto di fisica del plasma degli Istituti di scienze fisiche di Hefei, sotto l’egida dell’Accademia cinese delle scienze, ha completato lo sviluppo, il collaudo e i test a piena prestazione di due sistemi chiave di magnetici superconduttori per i futuri reattori a fusione: un magnete superconduttore a campo toroidale e una bobina di solenoide centrale superconduttiva ad alta temperatura. Tutte le tecnologie critiche sono state sviluppate a livello nazionale e i sistemi si collocano tra i più avanzati al mondo per prestazioni complessive.

-Foto Xinhua-

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