Cina: pannelli solari sopra gli ananas, raccolti freschi grazie ad agrivoltaico

Gli ananas stanno maturando all'ombra dei pannelli solari a Heshan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, dove un innovativo progetto agrivoltaico produce sia energia pulita sia frutta fresca. Esteso su circa 80 ettari, il modello "pannelli solari sopra, coltivazione sotto" aumenta l'efficienza nell'uso del suolo, ne migliora la qualità e garantisce un doppio rendimento derivante dalla produzione di energia e dall'agricoltura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)