Home Video News Xinhua Cina: Hainan, museo valorizza reperti della Via della seta marittima
Cina: Hainan, museo valorizza reperti della Via della seta marittima
Il Museo del Mar Cinese Meridionale di Hainan racconta la ricca storia della Via della seta marittima e degli scambi culturali attraverso la sua vasta collezione di reperti provenienti da relitti. Ispirandosi a questi antichi tesori, il museo ha creato una linea di souvenir di uso quotidiano dal design moderno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)