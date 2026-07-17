Cina, osservatori stranieri osservano resilienza e trasformazione nell’economia

Cina, osservatori stranieri osservano resilienza e trasformazione nell’economia

Mentre l'economia globale affronta un rallentamento della crescita, l'ascesa del protezionismo e crescenti incertezze, gli ultimi dati economici della Cina hanno mostrato una crescita stabile nella prima metà del 2026, richiamando l'attenzione sulla resilienza della sua economia e sulla trasformazione alla base dei dati sulla crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)