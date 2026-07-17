Cina: prospettive globali alla CIFTIS, una finestra sul Paese

La CIFTIS, la principale fiera cinese dedicata al commercio dei servizi, è pronta ad aprire i battenti. Nel video, il contributo di tre esperti: il presidente di AmCham China, il consigliere senior dell'OCSE per la Cina e responsabile dell'ufficio di Pechino, e il vice presidente di DCCC North, per parlare dei punti salienti dell'evento, delle aspettative e della direzione verso cui si sta muovendo il settore cinese dei servizi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)