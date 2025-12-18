Home Video News Xinhua Cina: operazioni doganali speciali Hainan evidenziano impegno verso apertura
La Cina ha avviato giovedì operazioni doganali speciali su tutta l'isola nel Porto di Libero Scambio (FTP) di Hainan, una mossa storica negli sforzi del Paese per promuovere il libero scambio ed espandere un'apertura di alto livello, in un contesto di crescente protezionismo a livello globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)