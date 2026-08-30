Cina: operazioni di sgombero sulla G216 colpita dalla frana a Gyirong (1)

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra le operazioni di sgombero stradale in corso lungo un tratto della strada statale G216 nella contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 29 agosto 2026.

Un totale di 60 tecnici e 14 mezzi di soccorso della China Anneng, un’impresa statale di ingegneria e soccorso, sono stati impiegati nelle operazioni di sgombero del tratto della strada statale G216 colpito dalla frana e diretto al porto di Gyirong.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)