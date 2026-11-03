Cina: Danone apre a Shanghai un centro di ricerca e innovazione sulla nutrizione

La multinazionale del settore alimentare e delle bevande Danone ha aperto un nuovo centro di ricerca e innovazione a Shanghai. Il suo amministratore delegato per la Cina afferma che l'apertura riflette la fiducia di Danone nel mercato e nelle capacità di innovazione del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)