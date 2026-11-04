Home Video News Xinhua Cina, fiera culturale di Dunhuang promuove il dialogo tra civiltà
Cina, fiera culturale di Dunhuang promuove il dialogo tra civiltà
"Dunhuang riunisce così tanti ambiti diversi". Un tempo vivace snodo della Via della seta, questa città continua a collegare le culture. Alla nona edizione della Fiera culturale internazionale della Via della seta (Dunhuang), nella Cina nord-occidentale, studiosi provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per esplorare il suo ricco patrimonio e scambiare idee tra culture diverse. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)