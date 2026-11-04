Cina: legami Wiener Neustadt-Ningbo, “Investiamo nel futuro delle nostre città”

L'austriaco Sebastian Kovac, in rappresentanza di Wiener Neustadt, è qui per celebrare i 24 anni di relazioni di scambi amichevoli con Ningbo e guardare al futuro. Colpito dall'esperienza nel campo della guida autonoma e della logistica nel porto di Ningbo-Zhoushan, intravede la possibilità di applicarla nei propri poli logistici una volta tornato in patria. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)