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Cina, nello Yunnan i droni sempre più utilizzati per costruire in zone impervie
Nella provincia cinese dello Yunnan, una tecnologia innovativa basata sui droni sta cambiando il modo in cui le infrastrutture vengono costruite sui terreni più difficili da raggiungere. I droni aiutano a superare le barriere logistiche, riducendo al tempo stesso l'impatto ambientale. (XINHUA/ITALPRESS). mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)