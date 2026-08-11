Tg News – 11/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bodyguard morto dopo pestaggio, fermate 2 persone - Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti - Iran avrebbe tentato di uccidere Trump dopo vertice Nato - Libano, primo paese arabo che abolisce pena di morte - Migranti, Madrid: “Su Ceuta linea Italia per esigenze elettorali” - Europa in ginocchio per caldo record e siccità - Nube vulcanica sull’Etna, a Catania nuova sospensione voli - Colombia, il terremoto ha fatto oltre 220 vittime e 900 feriti - Previsioni 3B Meteo 12 Agosto gsl