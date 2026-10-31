Cina: nello Xinjiang tutela degli ecosistemi e della biodiversità (2)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 26 ottobre 2026 mostra foreste di pioppi dell’Eufrate nel Parco nazionale delle zone umide di Lop Nur, nella contea di Yuli, nella Regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale. Negli ultimi anni, diverse aree dello Xinjiang hanno adottato una serie di misure per costruire barriere ecologiche sia nelle zone urbane sia in quelle rurali. Mentre si coordinano gli sforzi per rinverdire i terreni aridi e ripristinare le zone umide, sono state adottate tecnologie avanzate per tutelare le foreste e le praterie. Queste iniziative si dimostrano molto efficaci nel proteggere e migliorare l’ecosistema e la biodiversità in tutta la regione. Anche la coltivazione di frutta tipica e i servizi di turismo culturale sono in forte crescita nella zona.

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(ITALPRESS).