Libia, al via la missione imprenditoriale italiana a Misurata

TRIPOLI (ITALPRESS) – La firma di un accordo di cooperazione con la Zona franca libica è in programma a Misurata, nell’ambito della missione imprenditoriale italiana che prende il via oggi e si concluderà il 4 novembre. L’intesa punta a rafforzare i rapporti tra gli scali siciliani, tra cui Palermo, Termini Imerese e Trapani, e le infrastrutture portuali libiche, nella prospettiva di sviluppare nuovi collegamenti commerciali e logistici tra le due sponde del Mediterraneo.

La missione, organizzata dalla Camera di commercio italo-libica in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, con il sostegno della Misurata Free Zone, vedrà la partecipazione di circa 60 aziende italiane. Si tratta della prima missione di sistema nella città industriale libica, dopo le precedenti iniziative a Tripoli e Bengasi. Il momento centrale sarà il Forum imprenditoriale e degli investimenti libico-italiano, in programma domani, primo novembre, con circa 250 imprese libiche attese agli incontri con la delegazione italiana.

L’appuntamento rappresenta la seconda tappa del percorso avviato il 9 luglio scorso a Roma, quando oltre 140 rappresentanti di imprese italiane avevano partecipato alla presentazione delle opportunità offerte dalla Zona franca di Misurata.

Alla missione prende parte anche Confindustria Assafrica e Mediterraneo, accompagnata da tre imprese associate. L’organizzazione aveva sottoscritto lo scorso luglio un memorandum d’intesa con la Misurata Free Zone per favorire investimenti, scambi commerciali e collaborazioni industriali. La delegazione riunisce aziende attive nelle costruzioni, nelle infrastrutture, nell’agroalimentare, nell’energia, nella logistica, nei trasporti, nella meccanica e nella sanità.

Tra i partecipanti figurano Fincantieri, Conpat e Renco, gruppo italiano attivo nell’ingegneria, nelle infrastrutture e nell’energia, già presente sul mercato libico, oltre al gruppo armatoriale Grimaldi e a CY4GATE, società specializzata in cybersicurezza e intelligence.

Il programma prevede domani una visita alle infrastrutture della Zona franca e l’apertura ufficiale del forum. Lunedì 2 novembre sarà invece dedicato agli incontri bilaterali tra imprese e alle visite agli stabilimenti produttivi locali. Previsti anche confronti con rappresentanti delle istituzioni economiche libiche e l’apertura di un ufficio permanente della Camera di commercio italo-libica a Misurata, destinato ad assistere le aziende italiane e a facilitarne i rapporti con gli interlocutori locali.

– foto Camera di Commercio italo-libica –

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