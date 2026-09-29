Pesca, Lollobrigida “Settore in crisi per scelte strategiche sbagliate”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Oggi il settore della pesca è in crisi non per le scelte degli ultimi anni, certo anche per i costi, del carburante, ma soprattutto per scelte strategiche sbagliate. Dal 2013 a oggi le marinerie europee, e in particolare quelle italiane, hanno perso competitività". Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo sull’agricoltura e la pesca a Bruxelles. "Quando qualcosa non funziona non si può fare finta di niente, l'Italia chiede un cambio deciso di rotta. Se sei intelligente cambi strada, se sei ottuso continui su quella direzione. L'Italia continuerà su questa posizione", ha aggiunto. (ITALPRESS). xf4/ads/azn