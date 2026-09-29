Tumore al seno, al via la campagna Lilt for Women–Nastro Rosa per la prevenzione

ROMA (ITALPRESS) - Sono circa 60.000 le donne che quest’anno in Italia avranno ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare molto prima, con un gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte: l’autopalpazione. È da qui che parte l’edizione 2026 di LILT for Women – Nastro Rosa, la campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presentata alla Camera. L’iniziativa in rosa accompagnerà l’intero mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. mec/fsc/gtr