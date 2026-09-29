Cina, in fase di test un eVTOL di nuova generazione per passeggeri senza pilota

Ecco un eVTOL di nuova generazione per passeggeri senza pilota. Il VT35, sviluppato da EHang, è progettato per scenari di mobilità aerea su medie e lunghe distanze. Il velivolo è attualmente in fase di test. Gli eVTOL senza pilota potrebbero cambiare il nostro modo di viaggiare? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)