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Cina, in fase di test un eVTOL di nuova generazione per passeggeri senza pilota
Ecco un eVTOL di nuova generazione per passeggeri senza pilota. Il VT35, sviluppato da EHang, è progettato per scenari di mobilità aerea su medie e lunghe distanze. Il velivolo è attualmente in fase di test. Gli eVTOL senza pilota potrebbero cambiare il nostro modo di viaggiare? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)